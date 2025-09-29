Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Промоутер известного боксера-шоумена Джейка Пола Накиса Бидариан сообщил, что команда украинского боксера Александра Усика хочет организовать поединок между спортсменами по правилам ММА.

«Усик и его команда очень хотят организовать этот бой. Замечательно, теперь нам осталось найти только время и место проведения», – сказал Бидариан.

Ранее известный боксер-шоумен Джейк Пол узнал имя своего следующего соперника. Пол договорился о бое с непобедимым чемпионом мира в легком весе американцем Джервонтой Дэвисом.

