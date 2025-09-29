Шарль Леклер: Я по-прежнему предан нашей команде

Не все гонщики Ferrari, которые в разное время были любимцами итальянской публики, становились чемпионами – можно вспомнить Жиля Вильнёва или Жана Алези, которым не удалось выиграть титул, но это не сказывалось на их популярности.

Лучшим результатом Шарля Леклера в Формуле 1 тоже пока остаётся 2-е место в чемпионате 2022 года, при этом миллионы болельщиков Скудерии считают его своим героем, в том числе и потому, что он искренне любит и свою команду, и марку Ferrari и не собирается им изменять.

«Я многим обязан нашей команде. Думаю, я ответил на этот вопрос, – заявил Шарль, когда его спросили о том, что его мотивирует после почти семи лет сотрудничества со Скудерией. – Я всегда любил Ferrari, именно это меня мотивирует. Я хочу вернуть Ferrari на вершину, а сколько времени на это потребуется, не столь важно. Я сделаю абсолютно всё, что в моих силах, чтобы этого добиться».

Десять лет назад Леклер был принят в Гоночную академию Ferrari, в 2016-м с первой попытки стал чемпионом серии GP3, в следующем году повторил успех, выиграв титул в Ф2, а в 2018-м дебютировал в Формуле 1. Первые очки он заработал уже в своей четвёртой гонке, финишировав шестым в Баку, а в следующем сезоне стал гонщиком Ferrari. Гран При Бахрейна 2019 года был его второй гонкой в составе Скудерии, и её Леклер начал с поула, а в итоге впервые поднялся на подиум, заняв третье место.

Счёт победам он открыл в том же сезоне, сначала выиграв Гран При Бельгии, а затем и Италии – что ещё надо, чтобы завоевать любовь тифози.

«Конечно, в 2019 году мне пришлось непросто, ведь я был ещё совсем молодым дебютантом, – продолжил Шарль. – Всё для меня было в новинку, при этом меня окружала постоянная шумиха просто потому, что это был всего мой второй сезон, а я уже выступал за Ferrari. Я по-прежнему абсолютно предан нашей команде и упорно работаю, чтобы добиться успеха. Всё это меня мотивирует.

Нельзя поддаваться эмоциям и придавать значение тому, что о нас говорят. Важно сохранять максимальную собранность, и я думаю, что работаем мы неплохо, хотя и недостаточно хорошо, поэтому нам надо как можно скорее вернуться на более высокий уровень и вновь начать побеждать.

Как гонщик я должен добиваться максимально возможного результата в любой ситуации, это важно не только для команды, но и для меня самого».

Контракт Шарля Леклера с Ferrari действует до конца 2026 года, но похоже, что гонщик из Монако останется в этой команде ещё надолго.

Источник