«Вашингтон» взбесил Кучерова и сохранил надежду на плей-офф. Важнейшая победа команды Овечкина

«Вашингтон» обыграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports «Кэпиталз» обыграли «Тампу» — 4:2.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Тампа-Бэй» — 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)

Голы: Милано — 14 (Пачиоретти, Лапьер), 9:56 — 1:0. Дюклер — 23 (Пойнт, Раддиш), 13:06 — 1:1. Милано — 15, 14:00 — 2:1. Хагель — 25 (Стэмкос, Чирелли), 16:24 — 2:2. Карлсон — 9 (бол., Строум, Уилсон), 48:29 — 3:2. Дауд — 11 (Маленстин, ван Римсдайк), 56:46 — 4:2.

Вратари: Линдгрен — Василевский (57:23 — 59:45).

Штраф: 7 — 11.

Броски: 34 (9+14+11) — 34 (13+9+12).

Наши: Алексеев (21.42/3/+1), Овечкин (19.16/2/-1) — Кучеров (22.19/2/-1).

14 апреля. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

«Вашингтон» выложился в матче с «Тампой» по максимуму и забрал два драгоценных очка в крайне непростой борьбе. Пока «Кэпиталз» остаются в гонке за место в восьмерке на «Востоке», но им необходимо, чтобы конкуренты оступались.

В составе победителей ярко проявили себя несколько человек, в разные моменты бравшие дело в свои руки. В первом периоде роль спасителя примерил нападающий Сонни Милано, сделавший дубль. При втором голе ему шайбу точно на клюшку откинул вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский. Смотрелся эпизод весьма подозрительно и вполне мог запустить в жизнь новую теорию заговора. Но раз вся хоккейная Россия желает удачи «Кэпиталз», то к ляпу голкипера можно отнестись со снисхождением.

Веселый первый период завершился ужасным моментом. Нападающий «Болтс» Майкл Эйссимонт отправил в борт защитника «Кэпиталз» Ника Дженсена. Тот несколько минут лежал на льду в окружении врачей, и только потом его увезли с арены на носилках. На площадку он уже не вернулся. Арбитры посчитали, что все было чисто. Остававшиеся до конца периода полторы с небольшим минуты соперники доиграли уже после перерыва.

На передний план вышли вратари обеих команд — Чарли Линдгрен и Василевский. Во втором периоде у них работы хватало по горло. Особенно хорош был россиянин, в нескольких моментах проявивший себя, как в лучшие годы.

Арбитры оказались беспощадны по отношению к «Вашингтону», пропустив несколько очевидных нарушений со стороны игроков «Тампы». Например, в моменте, когда Никита Кучеров втихаря врезал локтем Тому Уилсону точно в лицо. Россиянина взбесил жесткий силовой прием, который против него провел оппонент немного раньше. Слегка успокоились бушевавшие трибуны, после того как Ник Дауд поколотил Эйссимонта за его «грехи».

В третьем периоде хозяева дожали соперника, не дав в итоге набрать ни одного очка лучшему бомбардиру регулярного чемпионата Кучерову. Автор победного гола Джон Карлсон вышел на первое место в клубной истории по шайбам (150) среди защитников, опередив Кевина Хэтчера. Александр Овечкин отметился несколькими силовыми приемами и важным блоком в концовке.

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