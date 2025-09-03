Монтрё. Олейникова одержала самую рейтинговую победу в карьере, обыграв Шериф

Александра Олейникова вышла во второй круг турнира WTA 125 в Швейцарии



Монтрё, Швейцария • 1-7 сентября • грунт • $115,000

Действующая чемпионка: Ирина-Камелия Бегу (Румыния)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Александра Олейникова (Украина) – Маяр Шериф (Египет, 2) 6:3, 6:4

Украинская теннисистка, занимающая 202-е место в мировом рейтинге, записала в свой актив вторую победу над соперницей из топ-150 и самую рейтинговую в своей карьере. Шериф находится на 102-й позиции.

Олейникова прервала серию из трех поражений.

В следующем круге соперницей украинки будет Теодора Костович (Сербия, Q).

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram



btu.org.ua