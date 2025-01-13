Фернандо Алонсо и его новый Ford GT

Фернандо Алонсо давно уже не просто гонщик, обладатель чемпионских титулов в Формуле 1 и WEC и двукратный победитель «24 часов Ле-Мана» – пожалуй, можно сказать, что он символизирует собой гонщиков уже уходящего поколения, оказавшись самым стойким из них. Всё-таки испанцу уже 43 года, но он по-прежнему в достойной форме и пока не собирается завершать карьеру.

Его страстная любовь к автоспорту, конечно, отражается и на выборе автомобилей, на которых он ездит за пределами гоночных трасс в обычной жизни. Достижения Алонсо в Ле-Мане уже упоминались, и нет ничего удивительного, что в его личном гараже недавно появилась довольно редкая машина – особая версия Ford GT.

Компания Ford в 2022 году начала выпуск ограниченной серии этих спорткаров, посвящённой победам в Ле-Мане легендарной машины GT40, объявив, что это будет последняя такая модель. Тираж не превышает нескольких десятков машин, а цена приближается к $1,5 млн.

На днях Алонсо был замечен на одной из улиц Монако, мирно беседующим с Флавио Бриаторе, своим давним другом, много лет занимавшимся его карьерой. О чём они беседовали, знают только они сами, но со стороны могло показаться, что Фернандо просто демонстрировал Бриаторе свое новое приобретение – Ford GT Holman Moody Heritage Edition. Мало того, что это очень недешёвая машина – её могли приобрести только избранные клиенты, в число которых, разумеется, входит и Алонсо.

Кроме Ford GT в прошлом году в гараже двукратного чемпиона мира появился и гиперкар Aston Martin Valiant, который стоит $2,5 миллиона. Такую машину он получил минувшим летом, а в сентябре к ней добавилась и уникальная Aston Martin Valkyrie, и её цена ещё почти в два раза выше. Эта машина создавалась при активном участии Эдриана Ньюи, который всего через полтора месяца приступит к работе в команде Aston Martin F1.

Источник