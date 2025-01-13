Леннокс Льюис рассказал, что ему не понравилось в реванше Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Легендарный супертяжеловес Леннокс Льюис высказался о бое-реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Это был хороший поединок. Классный реванш. Но знаете, это один из тех боев, в которых ты ждешь, что что-то должно произойти. На самом деле в нем произошло не так много, как все ждали», – сказал Льюис.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua