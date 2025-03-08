Лёб: Мы в итоге победили, и это самое главное!

Себастьен Лёб выиграл Гонку чемпионов в Сиднее, в пятый раз добившись такого успеха – подобное ещё не удавалось никому. До этого он становился победителем ROC в 2003, 2004, 2008 и 2022 годах.

Вчера вместе с Виктором Мартеном он добыл для команды Франции победу в Кубке Наций, а сегодня был сильнейшим в индивидуальных заездах, не проиграв ни одного, и в финале одолел австралийца Чаза Мостерта.

«Я очень доволен и горжусь этим достижением! – сказал девятикратный чемпион мира по ралли. – Уик-энд сложился просто чудесно, вчера мы выиграли Кубок Наций вместе с Виктором, который был невероятно быстрым, а сегодня мне удалось достичь финала и одержать победу.

Это великолепный момент – честно говоря, вчера после успеха в Кубке наций я испытал что-то вроде облегчения и сказал себе: «Завтра я вообще не почувствую прессинга и буду только атаковать». И всё получилось!

По ходу гонки мы слышим приветственный рёв трибун, хотя и в не кузовных ралли-кроссовых машинах FC2 (на них проходил финальный поединок с Мостертом), и атмосфера здесь, на стадионе, просто замечательная. Думаю, поддержка публики мне тоже помогла.

В этом году результаты были очень плотными, и австралийские гонщики серии Supercars преподнесли несколько сюрпризов, а Молли Тейлор одолела Йохана Кристофферссона! В общем, уик-энд прошёл прекрасно, мы в итоге победили, и это самое главное!»

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