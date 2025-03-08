Непобежденный украинский боксер проведет бой за титул во Львове

Instagram. Александр Грицив

29 марта в комплексе «Emily Resort» (Львов) состоится вечер бокса, организованный промоутерской компанией KO Promotions.

Главным событием станет бой за титул WBC Francophone в бриджервейте (до 101,6 кг) – на ринге сойдутся непобежденный украинец Александр Грицив (9–0, 6 КО) и представитель Германии Рад Рашид (23–9, 19 КО).

Во втором по значимости событии встретятся боксеры первого среднего веса (до 69,9 кг) – Андрей Цюра (9–2, 6 КО) и Арсений Резниченко (8–0, 5 КО). Они сразятся за титулы чемпиона Украины и WBC Ukraine.

Грицив последний раз выходил на ринг в декабре прошлого года, когда одолел поляка Сергея Вервейко единогласным решением судей (UD 8). Рашид имеет серию из трех побед подряд, а 21 сентября 2024 года нокаутировал в четвертом раунде Джексона дос Сантоса из Бразилии.

sport.ua