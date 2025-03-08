Жуан Фонсека: “Два года назад я сам просил автографы. Теперь же я вижу детей, которые поддерживают меня, и это очень приятное чувство”

Бразильский тинейджер Жуан Фонсека признался, что он до сих пор адаптируется к жизни в ATP-Туре



“Для меня большая честь быть здесь, на центральном корте Индиан-Уэллса. Это настоящая мечта», – сказал Фонсека, после своей победы над британцем Джейкобом Фернли в первом круге “Мастерса”.

“Люди называют этот турнир пятым турниром Grand Slam, и я понимаю почему. Это настоящий рай. Поэтому я очень благодарен. Сегодня было тяжело, сильный ветер, но я справился, и я чрезвычайно счастлив. Куда бы я ни поехал, везде есть бразильцы, которые поддерживают меня и болеют за меня. Это просто невероятные ощущения”.

18-летний Жуан Фонсека стал профессионалом только в феврале 2024 года, и, несмотря на свои успехи, признает, что еще не полностью адаптировался к жизни теннисиста мирового уровня.

“Для меня все в новинку. Я еще молод и все еще привыкаю к тому, чтобы видеть людей – и не только бразильцев, но и болельщиков со всего мира, которые поддерживают меня, скандируют мое имя, хотят автограф, особенно детей. Два года назад я сам просил автографы. Теперь же я вижу детей, которые поддерживают меня, и это очень приятное чувство”.

“Я здесь впервые, это лишь мой второй год как профессионального игрока. Я выхожу на лучшие турниры, встречаю топовых теннисистов. Это новый опыт для меня”, – добавил бразилец.

Обыграв Джейкоба Фернли, Фонсека стал лишь третьим и самым молодым тинейджером из Южной Америки, которому удалось выиграть хотя бы один матч на турнирах серии Masters 1000 на разных покрытиях (вместе с чилийцем Марсело Риосом и аргентинцем Гильермо Корией). В прошлом году он прошел один круг на грунтовом “Мастерсе” в Мадриде.

Во втором круге турнира в Индиан-Уэллс Жуан Фонсека сыграет против британца Джека Дрэйпера.



btu.org.ua