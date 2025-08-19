ВИДЕО. Медведь на Аляске атаковал игрока НХЛ во время съемок

Форвард «Сиэтл Кракен» Джон Хейден и синеволосый тролль, талисман команды, едва не столкнулись с бурым медведем во время съемок рекламного ролика на Аляске.

Хейден и талисман по кличке «Буй» были на рыбалке, когда медведь внезапно появился на другом берегу реки. Съемочная группа вместе с гидом быстро отступила, однако медведь бросился в сторону талисмана и хоккеиста, но вскоре остановился посреди реки…

На Аляске бурые медведи обычно лакомятся лососем в реке Брукс в национальном парке Катмай, пожирая его, когда тот прыгает вверх по течению через водопады, чтобы метать икру. В этом парке, расположенном почти в 485 км к юго-западу от Анкориджа, медведи набирают жир к зиме.

sport.ua