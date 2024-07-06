Уимблдон. Элина Свитолина против Онс Жабер в третьем круге Уимблдона: превью матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина будет играть за место в четвертом круге Уимблдона. Поединок против десятой ракетки мира Онс Жабер пройдет втором запуском на Центральном корте (ориентировочное начало матча в 18:00 по Киеву

Дата рождения: 12/09/1994 (29 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 17 (2023 – Strasbourg; 2021 – Chicago 250; 2020 – Monterrey, Strasbourg; 2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 07.07.2024): 474/252

Призовые за карьеру: $23,637,228

Дата рождения: 28/08/1994 (29 лет)

Место рождения: Каср-Хиляль, Тунис

Рост: 167 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 5 (2023 – Ningbo, Charleston; 2022 – Madrid, Berlin; 2021 – Birmingham)

Высший рейтинг WTA: 2 (27/06/2022)

Побед/Поражений за карьеру (на 07.07.2024): 445/244

Призовые за карьеру: $13,267,780

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H2H: 3-1

2021 | Чикаго (WTA 250) | Хард | 1/4 | Жабер – 6:4, 6:2

2019 | Дубай (WTA 500) | Хард | R32 | Свитолина – 7:6(4), 4:0 отказ

2017 | Тайбэй (WTA 250) | Хард | 1/4 | Свитолина – 6:1, 3:6, 7:6(4)

2012 | Ла-Марса (ITF) | Грунт | 1/2 | Свитолина – 6:2, 6:1

Путь на турнире

Элина Свитолина

R1: Магда Линетт (Польша, №44) 7:5, 6:7(9), 6:3

R2: Юле Нимайер (Германия, №90) 6:3, 6:4

Онс Жабер

R1: Моюка Учидзима (Япония, №68) 6:3, 6:1

R2: [Q] Робин Монтгомери (США, №161) 6:1, 7:5

История на турнире

Элина Свитолина – 16/10 | Свитолина 11-й играет на травяном “мэйджоре” и 10-й раз в основной сетке. Украинка два раза доходила на этом турнире до полуфинала (2019, 2023).

Онс Жабер – 24/9 | Жабер 9-й раз играет на Уимблдоне и 7-й раз в основной сетке. Два последних сезона она становилась финалисткой турнира.

Выступления на траве (на 07/07/2024):

Элина Свитолина – 24/23 (2/1 в этом году)

Онс Жабер – 73/22 (6/2 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Элина Свитолина – 18/12

Grand Slam – 6/2 | AO – R4, RG – R4

WTA 1000 – 5/5 | Дубай – R3, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R2, Мадрид – R2, Рим – R4

WTA 500 – 2/2 | Чарльстон – R2, Страсбург – R2

WTA 250 – 4/2 | Окленд – Финал, Бад-Гомбург – R1

BJKC – 1/1

Онс Жабер -14/12

Grand Slam – 5/2 | AO – R2, RG – 1/4

WTA 1000 – 3/5 | Доха – R2, Индиан-Уэллс – R2, Майами – R2, Мадрид – 1/4, Рим – R2

WTA 500 – 4/4 | Абу-Даби – 1/4, Чарльстон – R1, Штутгарт – R2, Берлин – 1/4

WTA 250 – 2/1 | Ноттингем – 1/4

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина – В, В, П, П, В

Онс Жабер – В, В, П, В, В

Национальный фактор:

Элина Свитолина – 3/1 | Свитолина не встречалась на корте с другими теннисистками из Туниса.

Онс Жабер – 10/9 | В этом году Жабер победила Юлию Стародубцеву на Australian Open и проиграла Лесе Цуренко в Дохе.

Элина Свитолина проведет 572-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 367 побед (64%).

Онс Жабер проведет свой 345-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 207 побед (60%).

Элина Свитолина проведет свой 136-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 94 победы (70%).

Онс Жабер проведет свой 88-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 59 побед (68%).

Элина Свитолина 29-й раз сыграет в третьем круге турнира Grand Slam (4-й раз на Уимблдоне). Украинка 17 раз проходила эту стадию (ни разу не проигрывала на Уимблдоне).

Онс Жабер 16-й раз сыграет в третьем круге турнира Grand Slam (4-й раз на Уимблдоне). 11 раз теннисистка из Туниса преодолевала эту стадию (ни разу не проигрывала на Уимблдоне).

Элина Свитолина 86-й раз сыграет против теннисистки топ-10 и будет бороться за свою 38-ю победу в таких матчах. В последний раз соперницу из топ-10 Элина победила год назад, в четвертьфинале Уимблдона (Ига Швёнтек, №1), после чего проиграла шесть таких матчей, в том числе четыре в этом сезоне (Гауфф, Швёнтек, Соболенко, Рыбакина).

Элина Свитолина 14-й раз сыграет против теннисистки топ-10 на турнирах Grand Slam. На этом уровне украинка одержала три победы в таких поединках: против Мэдисон Кис (№9) на US Open-2019, против Дарьи Касаткиной (№9) на Ролан Гаррос-2023 и против Иги Швёнтек (№1) на Уимблдоне-2023. Свитолина пока ни разу не побеждала на “мэйджоре” соперницу из топ-10 раньше четвертого круга (0-3).

Победительница этого матча получит 143 000 фунтов стерлингов призовых и 130 рейтинговых очков. Проигравшая – 93 000 фунтов стерлингов призовых и 70 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания GGbet считает фавориткой матча Онс Жабер и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,55. На победу Элины Свитолиной предлагается коэффициент – 2,53.

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btu.org.ua