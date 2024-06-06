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Футбол

Лукаку: Европейские клубы понимают: Саудовская Аравия близко

Мнение именитого центрфорварда

Лукаку: Европейские клубы понимают: Саудовская Аравия близко

Eurosport

    • Нападающий "Челси" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку высоко оценил перспективы саудовской Про-лиги.

    "Уровень там будет только повышаться. До гораздо более высокого уровня, чем думают многие. Все больше и больше футболистов будут стремиться играть там. А еще из-за того, как болельщики в Саудовской Аравии относятся к футболу.

    Инфраструктуру все еще необходимо улучшать, но все ведущие европейские клубы понимают: Саудовская Аравия близко. Это уже видно по боксу, гольфу, Формуле-1", — приводит слова Лукаку HLN.

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    • www.ua-football.com

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