Владельцы Арсенала возглавили рейтинг самых ценных спортивных империй 2025 года

Спортивные империи могут значительно отличаться друг от друга — как по видам спорта, в которые они инвестируют, так и по географии или бизнес-интересам.

По данным CNBC, самая дорогая спортивная империя мира на 2025 год — это Kroenke Sports & Entertainment, принадлежащая Стену Кроенке. Ее оценили в 21,17 миллиарда долларов. Эта империя охватывает разные континенты и виды спорта — среди ее активов есть клубы НФЛ ("Лос-Анджелес Рэмс"), НХЛ ("Колорадо Эвеланш"), НБА ("Денвер Наггетс") и АПЛ ("Арсенал").

Семья Джонсов заняла второе место в рейтинге. Среди их основных активов — клуб НФЛ "Даллас Ковбойз", компания Legends Hospitality, специализирующаяся на премиум-опыте в спорте и развлечениях, а также 91-акровый кампус "Ковбойз" The Star в Фриско. Общая стоимость империи оценивается в 15,53 миллиарда долларов.

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Harris Blitzer Sports & Entertainment, совладельцами которой являются Джош Харрис и Дэвид Блицер, занимает третье место в списке с оценкой в 14,58 миллиарда. В ее портфеле — "Вашингтон Коммандерс" (НФЛ), "Филадельфия Севенти Сиксерс" (НБА), "Нью-Джерси Девилс" (НХЛ), а также миноритарные доли в гоночной команде NASCAR Joe Gibbs Racing и клубе АПЛ "Кристал Пэлас".

Fenway Sports Group, которую основали Джон Генри и Том Вернер, владеет бейсбольной командой "Бостон Ред Сокс", "Питтсбург Пингвинз" (НХЛ), "Ливерпулем" (АПЛ), а также региональной спортивной сетью NESN. Кроме того, она имеет долю в NASCAR (команда RFK Racing) и коммерческом подразделении PGA Tour Enterprises. По подсчетам CNBC, FSG занимает четвертое место с оценкой в 14,19 миллиарда.

Madison Square Garden Sports Corp., владельцы "Нью-Йорк Рейнджерс" (НХЛ), "Нью-Йорк Никс" (НБА) и "Хартфорд Вулф Пэк" (АХЛ), заняли пятое место с стоимостью в 12,69 миллиарда долларов.

По оценкам CNBC, 20 самых дорогих спортивных империй мира суммарно стоят 225 миллиардов долларов.

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