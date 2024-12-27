Коко Гауфф – о выступлении за сборную США на командном турнире United Cup: “Это хорошая возможность, чтобы как-то разнообразить сезон”

Третья ракетка мира Коко Гауфф пообщалась с журналистами перед стартом на командном турнире United Cup



– Что вам больше всего понравилось в Перте, и как проходят ваши первые дни на United Cup?

– Мы ездили на остров Роттнест и сделали несколько фотографий с квокками. Я также посетила парк развлечений возле отеля и покаталась на нескольких аттракционах. Позже мы все вместе планируем пойти в командную квест-комнату. Так что да, мы хорошо проводим время.

– Коко, вы успешно начали 2024-й год, выиграв турнир в Окленде, а затем дошли до полуфинала в Мельбурне. Что заставило вас изменить планы и присоединиться к сборной на United Cup в этом году?

– Да, я люблю Окленд. Я дважды выигрывала там. Это отличный турнир. У меня было желание играть на более высоком уровне соревнований и также в командном формате. Мне очень понравилось участвовать в Олимпийских играх. Здесь у нас фактически похожая команда. В течение года мы в основном сосредоточены только на себе, поэтому это хорошая возможность, чтобы как-то разнообразить сезон. Я надеюсь на несколько хороших недель здесь, в Перте, и, возможно, в Сиднее также.

– Коко, как команда вы должны сыграть против Канады. Есть ли какая-то дополнительная мотивация выиграть, учитывая историю соперничества?

– Если говорить о самом теннисе, то мы больше думаем об игроках. Вы можете это так интерпретировать. Я думаю, мы все настроены на игру, независимо от того, кто наш соперник – Канада или кто-то другой. Все хотят победить. Это непростой старт для первого матча года – играть против Лейлы [Фернандес] и Феликса [Оже-Альяссима]. Но я думаю, мы готовы к этому. Действительно, на Олимпийских играх мы проиграли именно команде Канады. Надеюсь, в этот раз нам удастся взять небольшой реванш.

– Вы сказали, что хотите сыграть несколько более сложных матчей для лучшей подготовки. Чего вы ожидаете от этих двух игр в Перте?

– Я хотела открыть сезон несколькими хорошими матчами. Очевидно, мы хотим хорошо выступить здесь, но больше всего все мы нацелены на Открытый чемпионат Австралии и хороший результат там.

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