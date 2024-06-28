Клаггетт – странный соперник для Теофимо. Но он нужен Лопесу

Getty Images/Global Images Ukraine. Теофимо Лопес

29 июня в Майами, США, состоится вторая защита чемпионского титула американцем Теофимо Лопесом (20-1, 13 КО). 26-летний американец будет защищать пояс чемпиона WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) в поединке против 35-летнего канадца Стива Клаггетта (38-7-2, 26 КО).

Не тот соперник, которого ожидали все. Но Теофимо говорит, что против него никто не хотел выходить. И, возможно, он прав хотя бы отчасти.

Это будет первый бой Теофимо после неудачного выступления против Ортиса. Ему необходимо реанимироваться

2024 год Теофимо Лопес начал со странного выбора соперника. Его оппонентом стал Джемейн Ортис, и это была добровольная защита пояса. Пояс WBO американец завоевал, ярко побив Джоша Тейлора и отобрав у него последний из имеющихся поясов, оставшийся после периода, когда шотландец был абсолютным чемпионом.

Ортис выглядел странно в качестве соперника, потому что он не самый удобный боксер. И, тем более, для стиля Теофимо. А обычно для защиты как раз выбирают либо соперников, которые принесут деньги, либо оппонентов, которые дадут показать себя во всей красе. В этом случае сразу два из двух не в цель.

Теофимо победил Ортиса, но бой, как и следовало ожидать, получился посредственным. Точнее, сам поединок в исполнении в целом хороший. А вот то, что продемонстрировал Лопес – не самое лучшее шоу в жизни. Американцу было сложно подстроиться под оппонента, непросто поймать того, и все скатилось в противостояние скоростей с дистанции и поединок, где трудно было считать баллы.

Настолько непросто, что не только Ортис остался уверенным в своей победе, но и некоторые эксперты и фанаты. По их словам, Джемейн сделал достаточно, чтобы забирать минимальную победу.

Getty Images/Global Images Ukraine. Теофимо Лопес (справа) и Джамал Ортис

Это не просто спорное утверждение, но и в целом малологичное. Дело в том, что Ортис держался на безопасной дистанции и просто пытался попасть и уйти с линии атаки. Достаточно ли этого, чтобы в равном бою победить чемпиона? Возможно. А когда чемпион попадает не меньше, а то и больше, и при этом по-боксерски выглядит неплохо? Точно нет.

А вот дальше Лопес все никак не мог родить какого-нибудь соперника. Конечно, ходили разговоры и о Шакуре Стивенсоне, и о Девине Хейни, и о Райане Гарсии. Впоследствии там же в списке появились Субриэль Матиас, Исаак Круз. Объявив бой против Клаггетта, американец заявил, что никто не хотел сражаться против него. И хотя это звучит странно, возможно, это и правда.

Здесь все просто. Шакур Стивенсон собирался вернуться после еще менее уверенной победы, чем у Теофимо. Конечно, можно выйти на топа, но такие бои лучше всего продаются, когда оба на подъеме, а не зависли после посредственных побед.

Девин Хейни разбирался с Райаном Гарсией. Получилось довольно средне – Хейни проиграл. А потом Райан был пойман с допингом. Так что Гарсия не сможет сразиться с Лопесом – потому что объявил о завершении карьеры. Как говорят – потому что его собираются дисквалифицировать. Хейни тоже не сможет – потому что ему нужно как-то реанимироваться после Райана. Но увидев, что впереди Сандор Мартин, Девин уже заинтересовался. Однако поздно.

Субриэль Матиас – боксер, о котором Теофимо говорил, что готов к бою. Но у Лопеса не самые лучшие отношения с Эдди Хирном, который является новым промоутером пуэрториканца. Можно даже сказать, что отношения плохие. Исаак Круз – этот бой вообще не обсуждался. Возможно, потому, что Исаак выступает от Premier Boxing Champions и на Amazon Prime. А это конфликт интересов между промоутерами и трансляторами.

Поэтому, возможно, Теофимо действительно было трудно найти действительно топового соперника или получить объединение. Или, возможно, он все придумывает, потому что Лопес всегда так поступает. Так что здесь не стоит все воспринимать всерьез.

Хотя воспринимать серьезно бой против Клаггетта все равно не получается. Это настолько малоизвестный соперник, что и представить было трудно, что команда Теофимо найдет именно его. Однако, для поддержания активности – нормально.

Кто фаворит?

Логично и понятно, что чемпион. На Теофимо Лопеса можно поставить с коэффициентом 1.12. На Стива Клаггетта – за 6.50.

Getty Images/Global Images Ukraine. Теофимо Лопес

На этот раз соперник для Теофимо подобран удобным. Стив Клаггетт – опытный, но далеко не топовый боксер. Спортсмен, постоянно атакующий, но без слишком активного прессинга. Работает джебом, но не столь ярко, как топовые боксеры дивизиона. Желает проводить много времени в атаке, но часто действует однообразно.

Стив может тяжело ударить. Но не так, чтобы этого удара нужно было бы по-настоящему бояться. Да и не столь быстр тот удар, чтобы очень из-за него переживать. Его точно можно заметить.

Вы можете спросить: зачем такой оппонент. И этот вопрос будет логичным. Трудно понять, зачем этот оппонент, если хочется видеть только топовое противостояние за топовым. Но, к сожалению, так не бывает. Даже очень насыщенные топ-соперниками рекорды Теренса Кроуфорда и Александра Усика имеют пробелы. Но не все столь же круты в этом плане, как они.

Возможно, не имея топовых противостояний, Теофимо Лопес должен был провести именно такой бой. Против хорошего, но удобного и не мощного соперника. Показать, что он в полном порядке, вернуть себе уверенность. Иметь козыри для возможных переговоров с другими чемпионами или просто топами.

Клаггетт, конечно, создан именно для этого. Плохо ли это? Вряд ли. Если бы только топы бились между собой, мы бы имели очень мало поединков, которые бы крайне редко организовывались. К топовым боям нужно подвести и бой против Стива Клаггетта – именно такой в карьере Лопеса.

sport.ua