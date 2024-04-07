Эшторил. Хуркач победил Мартинеса в финале и стал первым поляком за последние 43 года, выигравшим титул ATP на грунте

Польский теннисист Хуберт Хуркач стал чемпионом турнира АТР 250 в Португалии

Эшторил, Португалия • 1-7 апреля • грунт • €651,865

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Хуберт Хуркач (Польша, 2) — Педро Мартинес (Испания) 6:3, 6:4

Хуберт Хуркач одержал четвертую победу в четвертом поединке против Педро Мартинеса. Польский теннисист проиграл лишь один сет за четыре поединка в Эшториле и впервые сыграл в финале турнира АТР на грунте.

Путь к титулу:

R1: BYE

R2: Ян Чоински (Великобритания, Q) 7:6(5), 6:4

QF: Пабло Льямас Руис (Испания, Q) 7:6(4), 6:4

SF: Кристиан Гарин (Чили) 6:3, 3:6, 6:3

FR: Педро Мартинес (Испания) 6:3, 6:4

27-летний Хуберт Хуркач 10-й раз сыграл в финале турнира АТР и завоевал свой 8-й титул (первый после выигрыша «Мастерса» в Шанхае в октябре прошлого года). Хуркач стал первым представителем Польши, выигравшим титул АТР на грунте после Войцеха Фибака, который победил в 1981 году в Гштааде.

За свое выступление в Эшториле Хуберт Хуркач заработал 88 125 евро призовых и 250 рейтинговых очков. В рейтинге АТР он повторит свой лучший результат, поднявшись на 8-е место (+2).

Испанец Педро Мартинес третий раз сыграл в финале турнира АТР и боролся за свой второй титул. В Эшториле он заработал 51 400 евро призовых и 165 рейтинговых очков. В мировой классификации он поднимется на 60-е место (+17).

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