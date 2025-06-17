Как готовят лёд перед хоккейным матчем — этапы и техника

Хоккей — один из самых динамичных и зрелищных видов спорта, где качество льда играет критическую роль. От его состояния зависит не только скорость шайбы, но и безопасность игроков. Поэтому подготовка ледовой арены перед матчем — это целая наука, за которой стоят команды технических специалистов и чётко выверенные процедуры. Процесс начинается задолго до появления игроков на льду и требует слаженности, опыта и строгого соблюдения температурного режима. Многие болельщики даже не догадываются, сколько усилий нужно приложить, чтобы лёд стал идеальным для профессиональной игры. В этой статье редакция euro.com.ua расскажет, как именно готовят лед перед хоккейными матчами на высшем уровне.

Температура и влажность — залог идеального покрытия

Всё начинается с контроля температуры и влажности воздуха на арене. Идеальный лёд должен быть твёрдым, но не хрупким, а для этого необходимо поддерживать температуру поверхности около -5 °C, а воздуха — около +10 °C. Слишком тёплый или влажный воздух может привести к образованию конденсата, который ухудшает сцепление коньков с поверхностью. Поэтому вентиляция и осушители воздуха играют не менее важную роль, чем сама система охлаждения. После стабилизации микроклимата проверяют целостность ледового покрытия: трещины, ямки или пузырьки воздуха тщательно заделываются вручную. На этом этапе специалисты также очищают поверхность от пыли и посторонних частиц, чтобы исключить малейшие неровности, которые могут повлиять на игру.

Как работает Zamboni: техника подготовки

Перед матчем лёд обязательно обрабатывается специальной техникой — ледозаливочной машиной, чаще всего это Zamboni. Машина одновременно счищает верхний слой, собирает снежную стружку, поливает поверхность тёплой водой и разглаживает её. Этот процесс называется шлифовкой и заливкой, и он повторяется несколько раз перед каждым матчем. Для ещё лучшего результата применяется деминерализованная вода, которая даёт более ровную и прозрачную поверхность. Последний круг заливки осуществляется буквально за 15–20 минут до выхода команд на арену. Также проверяются линии разметки и реклама под прозрачным слоем льда — всё должно быть чётким и без искажений.

Этапы подготовки льда перед игрой

Основные этапы подготовки льда перед матчем:

Контроль температуры и влажности в помещении. Проверка целостности и толщины ледового покрытия. Устранение дефектов: трещин, вмятин, пузырей. Очистка поверхности от стружки и пыли. Механическая обработка Zamboni с одновременной шлифовкой и заливкой. Проверка разметки, логотипов и состояния бортов. Финальная заливка деминерализованной водой.

Стандарты качества и безопасность игроков

После всех процедур лёд проходит проверку на соответствие стандартам IIHF (Международной федерации хоккея). Судьи и специалисты инспектируют его на скольжение, равномерность и отсутствие влажных пятен. Также важно, чтобы толщина льда была стабильной по всей площади — обычно она составляет 3–4 см. Если во время игры или разминки обнаруживаются дефекты, арена должна быть немедленно обслужена. На крупных турнирах дежурит отдельная команда ледовиков, готовая в любой момент устранить трещину или зашлифовать участок. Такие меры позволяют минимизировать риск травм и обеспечивают равные условия для всех участников матча.

Лёд для хоккея — это точная наука

Что интересно, лёд для хоккея отличается от льда на катках для фигурного катания или массового катания. Он должен быть менее влажным и более твёрдым, чтобы обеспечить устойчивое сцепление и контролируемое скольжение. Для этого системы охлаждения работают по более агрессивному алгоритму. На некоторых аренах используется система подогрева нижних слоёв пола, чтобы избежать промерзания бетона и появления трещин. Также на современном оборудовании можно управлять температурой в разных зонах площадки, адаптируя её к активности игроков. Всё это создаёт идеально сбалансированную спортивную поверхность, где техника и наука работают в тандеме.

Напомним, мы также писали о том, как назвали топ-игроков перед ОИ 2026.