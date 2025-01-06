Бриаторе: Формула 1 выиграет от Хэмилтона в Ferrari

Бывший руководитель команд Benetton и Renault, консультант Alpine Флавио Бриаторе заявил в интервью Sport Bild, что на месте Ferrari не стал бы подписывать контракт с Льюисом Хэмилтоном, но Формула 1 от этого перехода только выиграет.

Флавио Бриаторе: «Будет странно видеть Льюиса в униформе Ferrari. Конечно, я уважаю такие решения, но я задаюсь вопросом, имеет ли это смысл? У Ferrari было два отличных гонщика – Шарль Леклер и Карлос Сайнс. Я не понимаю, почему этот яркий дуэт нужно было разрывать. Не мне судить, но если бы я принимал решения в Ferrari, то не стал бы подписывать контракт с Льюисом.

В целом, Формула 1 только выиграет от перехода Хэмилтона в Ferrari, а всё, что хорошо для Формулы 1, хорошо и для меня. Уверен, это позитивно скажется на телевизионной аудитории, на рейтингах. Подождем и увидим.

Время покажет, насколько хорош Хэмилтон будет в Ferrari. Если он окажется успешен, это сделает Формулу 1 ещё интереснее. Но не стоит забывать, что у Шарля есть важное преимущество – он говорит на итальянском в этой особенной итальянской команде».

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