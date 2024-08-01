Тренер сборной назвал причину поражения Абдураимова на ОИ-2024

ФБУ. Айдер Абдураимов

Тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский дал оценку неудачному дебюту Айдера Абдураимова на Олимпиаде-2024, который завершился поражением представителю Болгарии Хавьеру Ибаньесу единогласным решением судей.

«Хороший поединок, достойный, но сейчас он хуже [Ибаньеса Диаса] во всех фазах и эпизодах боя. И там не успел, и там опоздал. Хотя в самом поединке старался, хотел [победить]. Есть над чем работать.

Это даже не его вес. Он борется с весом, вижу, что он где-то придерживает все. На кубке все сложилось, но тут я с ним согласен, что он набрался опыта и для него это был большой плюс. Это очень талантливый человек и талантливый боксер.

Он ехал сегодня [на стадион] и говорил, что мечтал об Олимпиаде. Каждый мечтает. Все национальные команды Украины по любому виду спорта приехали, чтобы завоевывать медали в столь тяжелое время, но [Айдера] нужно рассматривать, как перспективного боксера.

Ему тяжело. Он провел очень тяжелый турнир в Таиланде в преддверии Олимпиады и не успел восстановиться – там было по пять поединков в день. Он еще молодой спортсмен. Опыта такого нет, как у соперника. Все об этом знают.

Как тренер, я считаю, что когда мы получаем лицензии, нам нужно хотя бы полгода для выхода на уровень. В этот турнир мы также выводим спортсменов на пик формы. Айдер провел пять поединков, победил тяжелых соперников. Однако оставшиеся месяц и две недели [не помогли].

Мы возвращались домой из Таиланда и начинали сбор по подготовке к Олимпиаде на шестой день. После месяца в Таиланде. Он даже не успевал восстанавливаться.

Даже не было полноценного сбора в три недели, потому что я им дал неделю отдохнуть – вышло только две недели. Такие мелочи не оправданы, но понятно, что [это важно]», – рассказал Сосновский.

sport.ua