Боттас – главный кандидат на место в Audi и Alpine

На этой неделе в Williams объявили о подписании контракта с Карлосом Сайнсом. Соглашение с испанским гонщиком рассчитано минимум на два сезона с возможностью продления, поэтому в обозримой перспективе Карлос не будет активным участником рынка пилотов.

Контракт испанскому гонщику предлагали в Sauber/Audi и Alpine, но теперь этим командам придётся прибегнуть к запасному варианту при выборе гонщика на следующий сезон.

По информации официального сайта чемпионата, и в Sauber/Audi, и в Alpine рассматривают кандидатуру Валттери Боттаса. Ранее сам Валттери говорил, что хотел бы продолжить карьеру в Хинвиле, поэтому продление с ним контракта кажется логичным вариантом. Однако если с финном договориться не удастся, то в команде готовы рассмотреть кандидатуры Кевина Магнуссена и Гуаньюя Чжоу.

Что касается Alpine, то после того, как команда получила отказ от Сайнса, она сделала предложение Валттери Боттасу, как самому опытному и быстрому гонщику из тех, у кого пока нет контракта на следующий сезон. В качестве альтернативы в Alpine рассматривают кандидатуру резервного гонщика Джека Дуэна.

Считается, что вариант подписания контракта с Миком Шумахером больше не рассматривается. Однако в Alpine всё ещё может изменится после того, как новым руководителем команды назначен Оливер Оукс.

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