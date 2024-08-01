Олимпиада. Джокович и Циципас выиграли свои матчи третьего круга и встретятся в 1/4 финала

На олимпийском турнире в Париже известна первая четвертьфинальная пара

Париж, Франция • 27 июля – 4 августа • грунт

Сетка турнира: одиночный разряд

Новак Джокович (Сербия, 1) – Доминик Кёпфер (Германия) 7:5, 6:3

Стефанос Циципас (Греция, 8) – Себастиан Баэс (Аргентина, 12) 7:5, 6:1

Новак Джокович пятый раз выступает на Олимпийских играх и четвёртый раз смог дойти до четвертьфинала. Лучшим результатом серба на этих соревнованиях – полуфинал в Пекине (2008), Лондоне (2012) и Токио (2020).

Стефанос Циципас впервые сыграет в четвертьфинале Олимпиады. Три года назад в Токио греческий теннисист дошёл до третьего круга.

Джокович и Циципас ранее играли друг против друга 13 раз. Представитель Сербии выиграл в одиннадцати противостояниях с греком, в том числе в последних девяти.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua