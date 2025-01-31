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Теннис

Клуж-Напока. Снигур начинает борьбу за место в основной сетке

Дарья Снигур сыграет в квалификации турнира WTA 250 в Румынии

Клуж-Напока, Румыния • 3-9 февраля • хард (зал) • $275,094
Действующая чемпионка: Каролина Плишкова (Чехия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Дарья Снигур (№136 WTA) в первом матче отборочного этапа встретится с Сюзан Бандекки (№199 WTA).

Украинская тенниситка ранее три раза побеждала представительницу Швейцарии, однако проиграла в их предыдущем матче, который состоялся в финале турнира ITF W75 в Исманинге в прошлом году.

 
Фото: Getty Images.
btu.org.ua

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