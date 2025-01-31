Примера. Леганес – Райо Вальекано. 0:1. Драматический матч с двумя нереализованными пенальти

“Райо Вальекано” врывается в еврокубковую зону

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

Программу 22 тура Примеры открывал поединок "Леганеса" и "Райо Вальекано". Первый тайм прошел при небольшом игровом преимуществе гостей. Уже в добавленное время арбитр удалил центрбека "Леганеса" Серхио Гонсалеса.

Второй тайм прошел при тотальном преимуществе "Райо Вальекано", которое воплотилось в один гол, который забил Пате Сисс на 78 минуте. Хозяева получили отличный шанс в добавленное время, когда арбитр назначил пенальти. Первый удар де ла Фуэнте парировал голкипер, а на добивании сыграл Розье. Радость игроков "Леганеса" была недолгой, но арбитр увидел нарушение при пробитии пенальти и во второй раз указал на одиннадцатиметровую отметку. Однако де ла Фуэнте снова не сумел переиграть Баталью.

После победы "Райо Вальекано" поднялся на 6 позицию с 32 очками, а "Лас-Пальмас" теперь 16 с 23 очками.

Примера. 21-й тур

Легонес. "Эстадио Мунисиполь ду Бутарке"

Леганес – Райо Вальекано 0:1

Гол: Сисс, 78

Леганес: Дмитриевич – Альтимира (Брашанац, 62), Розье, Гонсалес, Настасич, Крус – Раба, Ею, Сиссе (Тапиа, 23), Родригес (де ла Фуэнте, 81) – Эль Хаддади (Саэнс, 46)

Райо Вальекано: Баталья – Рациу (Баллиу, 86), Лежен, Мумин, Чаваррия – Сисс, Лопес (Эмбарба, 76) – Де Фрутос (Гвардиола Наварро, 76), Паласон, Гарсия (Валентин, 86) – Нтека (8) )

Предупреждения: Раба, 34, Ею, 63 – Нтека, 53, Рациу, 55, Эмбарба, 89.

Удаление: Гонсалес, 45+2.

Нереализованные пенальти: Мигель де ла Фуэнте, 90+7, 90+14.

www.ua-football.com