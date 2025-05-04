ЧМ по хоккею. Тренер сборной Украины объяснил поражение в последнем матче

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Сборная Украины по хоккею в своем последнем матче на чемпионате мира в Дивизионе 1A проиграла 2:3 в основное время и упустила шанс выйти в элитный дивизион, хотя для этого было достаточно одного пункта.

Игру оценил наставник Дмитрий Христич.

«Группа очень интересная, все равные и теряют очки. К сожалению, мы попались на это в последнем матче. Команда не была расслабленной, но, возможно, где-то думали, что одного очка хватит. Не сыграли так, как требовали тренеры. Хотели в свое удовольствие сыграть. В первых четырех матчах придерживались тактики, поэтому был успех».

«У соперника не было ответственности за результат, они сыграли открыто, как одна команда. А мы теряли шайбу постоянно, это добавляло им уверенности. И перебросали они нас».

«Вратарь? Богдан Дьяченко получил травму, мы поставили молодого Александра Левшина. Я думаю, у него хорошее будущее, будем дальше его привлекать в сборную», – сказал Христич.

ЧМ по хоккею. Украина закончила турнир и зависит от конкурентов. Таблица

sport.ua