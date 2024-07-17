Ньюпорт. Опелка вернулся на корт после длительной паузы, Спиццирри одержал дебютную победу в ATP-туре

Результаты матчей первого круга на турнире ATP 250 в США

Ньюпорт, США • 15-21 июля • трава • $742,350

Действующий чемпион: Адриан Маннарино (Франция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Райли Опелка (США, WC) – Констан Лестьенн (Франция) 6:1, 2:6, 7:6(2)

Билли Гаррис (Великобритания, Q) – Габриэль Диалло (Канада) 7:6(4), 7:5

Маккензи Макдональд (США) – Ринки Хиджиката (Австралия, 8) 4:6, 7:6(4), 6:2

Максим Кресси (США) – Раду Албот (Молдова) 6:4, 4:6, 7:6(4)

Александар Ковачевич (Австралия) – Арольд Майо (Франция) 7:6(1), 6:4

Артур Риндеркнех (Франция, 7) – Синтаро Мотидзуки (Япония) 6:3, 7:6(5)

Александар Вукич (Австралия, 6) – Колман Вонг (Гонконг) 6:1, 6:2

Элиот Спиццирри (США, WC) – Ли Ту (Австралия, Q) 6:1, 7:6(4)

Итан Куинн (США, WC) – Марк Полманс (Австралия, Q) 6:3, 6:7(3), 6:1

Брэндон Накашима (США, 5) – Эмилио Нава (США) 7:5, 6:2

Алекс Болт (Австралия, Q) – Якуб Меншик (Чехия) 6:2, 6:4

Бенуа Пэр (Франция) – Закари Свайда (США) 6:3, 3:6, 7:6(4)

Райли Опелка провёл свой первый матч за восемь с половиной месяцев. Пауза была связана с операцией на запястье. Отметим, что в прошлом году американец сыграл один полноценный матч на “челленджере” в Шарлоттсвилле, а до этого пропустил ещё 15 месяцев из-за операции на тазобедренном суставе.

Элиот Спиццирри (№393 ATP) одержал первую в карьере победу в основной сетке турнира ATP. Отметим, что год назад также получил wild card в основную сетку в Ньюпорте и проиграл в стартовом матче.

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