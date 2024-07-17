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Хоккей

Сборная Украины по баскетболу добыла вторую победу на выставочном турнире William Jones Cup

Сине-желтые одержали победу над сборной Японии U-22

Сборная Украины по баскетболу добыла вторую победу на выставочном турнире William Jones Cup

Сборная Украины по баскетболу добыла вторую победу на выставочном турнире William Jones Cup

fbu.ua

Сборная Украины по баскетболу обыграла сборную Японии U-22 со счетом 63:47 в четвертом матче выставочного турнира William Jones Cup, который проходит на Тайване.

Решающей стала последняя четверть, которую сборная Украины выиграла 21:9. Самыми результативными в составе сборной Украины стали Анатолий Шундель (11 очков) и Вадим Козак (10 очков).

Эта победа стала второй для Украины на турнире — ранее она проигрывала сборным Тайваня (58:83) и филиппинской команде Strong Group Athletics (74:82), однако триумфовала над BSBL Guardians (98:57).

В следующем матче на выставочном турнире William Jones Cup сборная Украины сыграет с Белой сборной Тайваня. Встреча состоится 18 июля в 12:00 по киевскому времени.

После четырех матчей на турнире у нашей сборной две победы в активе.

    William Jones Cup. 4-й тур

Украина – Япония U-22 — 63:47 (12:10, 16:18, 14:10, 21:9)

Украина: Шундель (11 + 4 передачи), Козак (10), Соловьев (8), Новицкий (8 + 10 подборов), Антипов (7 + 8 подборов), Кобзистый (7 + 5 подборов), Брынюк (6 + 6 подборов), Сергеев (3), Кошеватский (2), Конев (1 + 7 подборов + 3 блока)

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