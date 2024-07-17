Сборная Украины по баскетболу добыла вторую победу на выставочном турнире William Jones Cup

Сине-желтые одержали победу над сборной Японии U-22

Сборная Украины по баскетболу обыграла сборную Японии U-22 со счетом 63:47 в четвертом матче выставочного турнира William Jones Cup, который проходит на Тайване.

Решающей стала последняя четверть, которую сборная Украины выиграла 21:9. Самыми результативными в составе сборной Украины стали Анатолий Шундель (11 очков) и Вадим Козак (10 очков).

Эта победа стала второй для Украины на турнире — ранее она проигрывала сборным Тайваня (58:83) и филиппинской команде Strong Group Athletics (74:82), однако триумфовала над BSBL Guardians (98:57).

В следующем матче на выставочном турнире William Jones Cup сборная Украины сыграет с Белой сборной Тайваня. Встреча состоится 18 июля в 12:00 по киевскому времени.

После четырех матчей на турнире у нашей сборной две победы в активе.

William Jones Cup. 4-й тур

Украина – Япония U-22 — 63:47 (12:10, 16:18, 14:10, 21:9)

Украина: Шундель (11 + 4 передачи), Козак (10), Соловьев (8), Новицкий (8 + 10 подборов), Антипов (7 + 8 подборов), Кобзистый (7 + 5 подборов), Брынюк (6 + 6 подборов), Сергеев (3), Кошеватский (2), Конев (1 + 7 подборов + 3 блока)

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