«Просто космос». Экс-чемпион мира оценил победу Усика над Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Александр Гвоздик в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о бое-реванше между украинским боксером Александром Усиком и британским супертяжеловесом Тайсоном Фьюри:

– Как вам последний поединок Александра Усика против Тайсона Фьюри? Как оцениваете результат?

– Фантастика. Саша – это просто космос. Я горжусь, что был с ним вместе в сборной, что мы жили с ним в одной комнате. Сейчас он настоящая суперзвезда и один из лучших боксеров в истории этого вида спорта.

– Общались ли вы с Усиком после боя против Фьюри? Что он вам говорил?

– Да, общался с ним. Я его поздравил с победой. Он говорил, что скоро будет в Калифорнии, поэтому надеюсь, что скоро увидимся с ним.

sport.ua