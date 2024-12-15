Хайме Мунгия – Бруно Сураче

В ночь с 14 на 15 декабря в Тихуане (Мексика) состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой в договорном весе (до 77,111 кг) – в ринге встретятся Хайме Мунгия (44–1, 35 КО, Мексика) и Бруно Сураче (25–0–2, 4 КО, Франция)

Ранее организаторы анонсировали этот поединок в лимите второго среднего дивизиона – до 76,203 кг, однако боксеры договорились о другом весе.

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка проведет видеосервис MEGOGO. Все новости про бой будут оперативно доступны на Sport.ua.

Основной кард начнется в 04:00, а главный поединок ожидается не ранее 06:00 утра по киевскому времени.

Хайме Мунгия – Бруно Сураче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Файткард вечера бокса

Хайме Мунгия (44–1, 35 KO) – Бруно Сураче (25–0–2, 4 KO)

Алан Давид Пикассо (30–0–1, 16 KO) – Айзек Сакей (26–2–2, 21 KO)

Хорхе Гарсия (31–4, 26 КО) – Кудратилло Абдукахоров (20–3, 12 КО)

Себастьян Эрнандес (17–0, 16 КО) – Серхио Мартин Соса (14–4, 3 КО)

Карлос Альберто Гарсия (18–0, 14 КО) – Хуан Рамон Гусман (18–4–1, 14 КО)

Давид Морено (17–1–1, 10 КО) – Элвис Торрес (20–4–2, 11 КО)

Кристиан Ислас Ролдан (11–2–1, 7 КО) – Хуан Анакона (12–1, 6 КО)

Дубиэль Санчес (20–2–2, 15 КО) – Абель Ривас (7–3, 6 КО)

Серхио Перес (9–0, 8 КО) – Улисес Суарес (12–10–1, 7 КО)

Хуан Эрнандес (37–5, 28 КО) – Хоакин Крус (13–4–2, 2 КО).

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