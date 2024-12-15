В ночь с 14 на 15 декабря в Тихуане (Мексика) состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой в договорном весе (до 77,111 кг) – в ринге встретятся Хайме Мунгия (44–1, 35 КО, Мексика) и Бруно Сураче (25–0–2, 4 КО, Франция)
Ранее организаторы анонсировали этот поединок в лимите второго среднего дивизиона – до 76,203 кг, однако боксеры договорились о другом весе.
Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка проведет видеосервис MEGOGO. Все новости про бой будут оперативно доступны на Sport.ua.
Основной кард начнется в 04:00, а главный поединок ожидается не ранее 06:00 утра по киевскому времени.
Хайме Мунгия – Бруно Сураче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Файткард вечера бокса