Марракеш. Карбальес Баэна одержал 100-ю победу в карьере, Навоне совершил камбэк против Вавринки

На турнире АТР в Марракеше сыграны все матчи второго круга

Марракеш, Марокко • 1-7 апреля • грунт • €651,865

Действующий чемпион: Роберто Карбальес Баэна (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Дэниел Эванс (Великобритания, 3) 6:4, 7:6(3)

Николас Морено Де Альборан (США, Q) — Давид Гоффен (Бельгия, Q) 6:3, 6:4

Мариано Навоне (Аргентина, 7) — Стэн Вавринка (Швейцария) 3:6, 7:5, 6:2

Александар Вукич (Австралия) — Себастьян Офнер (Австралия, 2) 7:6(11), 2:6, 7:6(7) — отыграл 1 матчбол

31-летний Роберто Карбальес Баэна в третий раз за три очных встречи победил Дэниела Эванса и одержал свою 100-ю победу на турнирах ATP. Далее 64-й номер рейтинга ATP встретится с Николасом Морено Де Альбораном, который вышел в свой первый четвертьфинал на турнире такого уровня.

Мариано Навоне вышел в свой второй четвертьфинал ATP-тура в сезоне, отыграв сет и брейк в матче против Стэна Вавринки. Седьмой номер посева дальше встретится с Александром Вукичем.

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