Бывший пилот Формулы-1, восьмикратный победитель Гран-при, Даниэль Риккардо, был госпитализирован после инцидента, произошедшего 14 августа 2025 года в Австралии. Как сообщается на PlanetF1, австралийский гонщик получил легкие травмы, упав с мотоцикла во время поездки по бездорожью в районе Дейнтри — старейшем тропическом лесу мира. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Инцидент произошел в четверг, когда Риккардо катался по лесистым маршрутам. В результате падения он получил незначительное повреждение ключицы и был доставлен в больницу Моссмана, которая находится примерно в 50 километрах от места происшествия. Однако, как отмечают источники, после оказания медицинской помощи Риккардо чувствовал себя вполне хорошо и находился в хорошем настроении.

Напоминаем, что карьера Даниэля в Формуле-1 официально завершилась после Гран-при Сингапура в 2024 году. С тех пор он редко появляется на публике. Недавно Риккардо делился впечатлениями о своих путешествиях, в частности о поездке на Аляску, где в шутку упомянул, что бонусом было то, что его не разорвал медведь гризли.

Несмотря на призывы фанатов о его возвращении в Формулу-1, особенно в команду Кадиллак в 2026 году, Риккардо неоднократно подчеркивал, что считает свою карьеру в автоспорте завершенной.

Напомним, мы также писали о том, что Пиастри не готов жертвовать победами ради безопасных очков.