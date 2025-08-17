Печальный конец титулованного клуба

Болельщики «Подхале» остались без хоккея

Самая титулованная команда Польши «Подхале» (Новы-Тарг) не будет играть в элитном дивизионе в следующем сезоне. Причина – невыполнение формальных и финансовых требований, необходимых для получения лицензии.

Руководство «Подхале» опубликовало в социальных сетях объявление о том, что команда не будет участвовать в соревнованиях. Это решение было принято после консультаций с владельцем клуба и городскими властями.

Команда из Новы-Тарга основана в 1932 году и за время существования выиграла 19 раз чемпионат Польши.

В прошлом сезоне «Подхале» одержал только одну победу в 40 матчах регулярного чемпионата и набрал четыре очка.

sport.ua