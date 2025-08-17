Шахтёр победил Верес в Ровно: обзор и ВИДЕО

18 августа 2025 года донецкий «Шахтёр» одержал уверенную победу над «Вересом» в гостях с итоговым счётом 2:0. Это первая победа «горняков» в Ровно за два года. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

В начале сезона «Верес» столкнулся с трудностями, потерпев два поражения подряд — сначала от киевского «Динамо», а затем от новичков чемпионата, СК «Полтава». Эти неудачи снижали уверенность в команде, особенно после неудачного завершения прошлого сезона. Однако матч с «Шахтёром» стал шансом для «Вереса» вернуться на правильный путь.

На матч против «Шахтёра» тренерский штаб «Вереса» выбрал тактику глубокой обороны с пятью защитниками. Хозяева пытались выдерживать атаки соперников, но на 45+1 минуте Судаков подал угловой, и Конопля головой открыл счёт. Этот гол стал поворотным моментом игры.

Во втором тайме «Шахтёр» удвоил своё преимущество. На 62-й минуте Винисиус, который только что вышел на замену, получил мяч после углового от Педриньо и мощным ударом отправил его в ворота. Этот гол практически похоронил надежды «Вереса» на спасение матча.

После второго гола «Шахтёр» продолжил доминировать на поле, хотя ещё несколько моментов могли привести к третьему голу. В свою очередь, у «Вереса» был только один шанс — удар Ципота с левого фланга, который парировал вратарь «Шахтёра» Ризник.

Что ждёт команды дальше?

«Верес» в следующем матче отправится в Кубок Украины, где встретится с «Коростенем», а затем проведёт матч против черкасского ЛНЗ. В свою очередь, «Шахтёр» продолжит свои международные игры, встретившись с «Серветтом», а затем примет «Александрию» в чемпионате.

Напомним, мы также писали про лондонизацию украинского футбола.