US Open. Крейчикова прервала беспроигрышную серию Мбоко, Гарсия завершила карьеру поражением в первом круге

На Открытом чемпионате США стартовал второй игровой день



Нью-Йорк, США • 24 августа – 6 сентября • хард • $35,632,800

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Элизе Мертенс (Бельгия, 19) – Алисса Ан (США, WC) 6:1, 6:0

Кристина Букша (Испания) – Клэр Лю (США, Q) 6:2, 6:1

Елена Рыбакина (Казахстан, 9) – Хулиэта Пареха (США, WC) 6:3, 6:0

Ива Йович (США) – Александра Саснович (-) 7:6(6), 6:3

Анастасия Павлюченкова (-) – Даяна Ястремская (Украина, 30) 6:7(5), 7:6(5), 6:4

Людмила Самсонова (-, 17) – Юань Юэ (Китай) 2:6, 6:4, 6:4

Присцилла Хон (Австралия, Q) – Леолия Жанжан (Франция) 6:3, 7:5

Барбора Крейчикова (Чехия) – Виктория Мбоко (Канада, 22) 6:3, 6:2

Тэйлор Таунсенд (США) – Антония Ружич (Хорватия) 6:4, 6:4

Присцилла Хон девятый раз в карьере играет в основной сетке турнира Grand Slam и одержала третью победу. Ранее австралийке удавалось выйти во второй круг на Ролан Гаррос-2019 и Australian Open-2020, и в обоих случаях она получала wild card в основу.

Барбора Крейчикова остановила победную серию Виктории Мбоко, которая в середине этого месяца выиграла титул WTA 1000 в Монреале. Напомним, что канадка тогда доигрывала соревнования с травмой запястья, которое беспокоило ее и в сегодняшнем матче. Чешка попробует впервые с 2021 года выйти в третий круг US Open, если обыграет Моюку Утидзиму.

Рената Сарасуа (Мексика) – Мэдисон Кис (США, 6) 6:7(10), 7:6(3), 7:5

Диан Парри (Франция) – Петра Квитова (Чехия, SR) 6:1, 6:0

Дарья Касаткина (Австралия, 15) – Елена-Габриэла Русе (Румыния)﻿

Камилла Рахимова (-) – Каролин Гарсия (Франция, WC) 6:4, 4:6, 6:3

Анна Калинская (-, 29) – Клерви Нгунуэ (США, WC) 6:0, 5:7, 6:4

Юлия Путинцева (Казахстан) – Элизабетта Коччаретто (Италия) 6:4, 7:6(4)

Каролин Гарсия провела свой последний одиночный матч в карьере. Напомним, что в мае француженка анонсировала завершение выступлений в Туре и позднее сообщила, что это случиться на US Open.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram



Фото: Getty Images.

btu.org.ua