Джолион Палмер: Ferrari выиграет гонку в этом году

За десять этапов до конца сезона Ferrari остаётся единственной командой из первой четвёрки, на счету которой нет побед. Бывший гонщик и эксперт F1 TV Джолион Палмер назвал трассы, на которых у Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона будут наибольшие шансы побороться за первое место.

Джолион Палмер: «После этапа в Канаде я сказал, что Ferrari выиграет гонку в этом году. Я продолжаю придерживаться этого мнения, поскольку впереди будут трассы, которые подходят их машине.

По крайней мере, на трассе в Венгрии у них была скорость, но по ходу гонки они с трудом добрались до финиша из-за слишком агрессивной настройки высоты дорожного просвета. Но этим команда продемонстрировала, что придерживается агрессивного подхода в поиске скорости. Благодаря этому Шарль Леклер стартовал с поула на трассе, которая, в теории, не была в числе тех, которые подходят машине.

Не думаю, что в Зандфорте Ferrari будут быстры. Я бы ждал Монцу и Сингапур – на этих трассах у Ferrari будут наибольшие шансы на победу благодаря медленным поворотам».

