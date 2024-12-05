«Будет нокаут в последних раундах». Украинский проспект – о поединке Усика

Александр Соломенников

Непобедимый украинский боксер Александр Соломенников (16–0, 8 КО) прокомментировал предстоящий бой соотечественника Александра Усика и британца Тайсона Фьюри:

– Ближайшие месяцы будут очень насыщенными для украинского бокса. Александр Усик во второй раз в карьере встретится с Тайсоном Фьюри. Каким видите результат их второго поединка?

– Думаю, что в реванше Александр (22–0, 14 КО) будет выглядеть лучше, чем в первом бою. Усик более дисциплинированный, он сфокусирован на работе. Вне ринга украинец также отличается профессионализмом.

Чего не скажешь о Тайсоне Фьюри (34–1–1, 24 КО). У британца многое зависит от настроения. Мне кажется, именно во втором бою успех будет не на стороне Тайсона. Думаю, Усик однозначно победит. Возможно, бой закончится досрочно и Саша отправит британского боксера в нокаут в заключительных раундах», – уверен Соломенников.

Ранее перспективный боксер назвал имя оппонента, с которым хотел бы встретиться в ринге.

sport.ua