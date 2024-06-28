Менеджер Усика потроллил Джошуа и Фьюри, которые хотят организовать бой

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Эгис Климас, менеджер объединенного чемпиона мира в хевивейте Александра Усика (22-0, 14 KO), отреагировал на желание Турки Аль-Шейха организовать бой между бывшими чемпионами Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 KO).

«Слушайте все, давайте придумаем название для этого боя Джошуа vs Фьюри после того, как Фьюри второй раз проиграет Усику 21 декабря. Имейте в виду, что у Энтони уже есть 2 поражения против Усика. Давайте подойдем к этому вопросу творчески. И не забудьте про «Мир любит сильных», – написал Климас.

Ранее Джошуа заявил, что хочет сразиться с Фьюри, даже если тот снова проиграет Усику

sport.ua