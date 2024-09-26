Иск Haas F1 к Гюнтеру Штайнеру отклонён

Бывший руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер нанес бывшему работодателю первый удар в суде – иск со стороны компании отклонён, но продолжается рассмотрение встречного иска.

В иске компании речь шла о вышедшей в прошлом году автобиографии Штайнера Surviving to Drive. Утверждалось, что Штайнер вместе с издателем Ten Speed Press нарушили правила использования товарных знаков, незаконно опубликовав некоторые изображения, содержащие логотипы Haas, для получения личной финансовой выгоды и незаконной прибыли.

В заявлении, поданном в суд Центрального округа Калифорнии, говорилось: «Haas Automation никогда не давала согласия на использование Штайнером в книге товарных знаков или фирменного стиля Haas». Юристы утверждали, что книга продавалась с нарушением исключительных прав Haas на интеллектуальную собственность, и в январе этого года принесла доход в размере не менее 4 500 000 долларов. В Haas требовали возместить нанесённый ущерб.

Рассмотрев дело, судья окружного суда США отметил, что в книге описывается опыт Штайнера в качестве руководителя команды Haas F1, что неизбежно требует упоминания имени Haas. Как и многие спортивные биографии, книга включает в себя фотографии, на которых, несомненно, будет виден логотип Haas.

Не найдя никаких оснований для принятия дела в производство, судья отклонил жалобу, удовлетворив ходатайство о прекращении дела.

Второе судебное разбирательство между Штайнером и Haas F1 продолжается и, как ожидается, завершится только через год. В нём Штайнер обвиняет команду, что ему не выплатили все положенные по контракту деньги и использовали его фотографии в рекламных материалах и атрибутике.

Источник