ФБУ пожизненно дисквалифицировала тренера сборной Украины Слипенчука и игрока молодежной сборной Покоенко

Артем Слипенчук и Артем Покоенко не вернулись в Украину после учебно-тренировочных сборов

Тренер сборной Украины и Черкасских Мавп Артем Слипенчук, а также игрок молодежной сборной Украины и БК Запорожье Артем Покоенко получили пожизненную дисквалификацию от ФБУ.

Всему виной тот факт, что Слипенчук и Покоенко не вернулись в Украину после учебно-тренировочных сборов этим летом в определенные соответствующими распоряжениями ФБУ сроки.

Учитывая отсутствие какого-либо подтверждения возвращения в Украину и недопустимость подобных действий со стороны членов официальных делегаций сборных команд Украины в дальнейшем, Исполком ФБУ пожизненно отстранил Слипенчука и Покоенко от любых занятий баскетболом в Украине.

34-летний Слипенчук ранее был главным тренером Кривбасса и сборной Украины U-20. Также специалист входил в штаб Айнарса Багатскиса в Киев-Баскете, а последнее время возглавлял Черкасские Мавпы. 20-летний Покоенко выступал за БК Запорожье в прошлом сезоне Суперлиги FAVBET.

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