Шелтон, Тиафо и Корда не сыграют на Олимпиаде: опубликована заявка сборной США

Стало известно, кто выступит в составе сборной США на олимпийском теннисном турнире в Париже

В одиночном разряде сыграют:

Тэйлор Фритц (№12 АТР)

Томми Пол (№13 АТР)

Крис Юбэнкс (№44 АТР)

Маркос Гирон (№53 АТР)

Коко Гауфф (№2 WTA)

Джессика Пегула (№5 WTA)

Даниэль Коллинс (№11 WTA)

Эмма Наварро (№17 WTA)

В парном разряде будут представлены следующие тандемы:

Раджив Рам/Остин Крайичек

Тэйлор Фритц/Томми Пол

Коко Гауфф/Джессика Пегула

Даниэль Коллинс/Дезире Кравчик

Отметим, что от участия в Олимпиаде отказались Бен Шелтон (№14 АТР), Себастьян Корда (№23 АТР) и Фрэнсис Тиафо (№28 АТР), которые решили не возвращаться на грунт, после травяного сезона, перед переходом на хард.

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