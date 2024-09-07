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Футбол

Украина – Албания. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура Лиги наций

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Украина – Албания. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура Лиги наций

Daily Mail

    • UA-Футбол организует комментарий поединка 1-го тура Лиги наций между национальными сборными Украины и Албании.

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    Первый международный перерыв в рамках сезона, свои два матча проведут и подопечные Реброва. Сначала они сойдутся с Албанией, затем – с Чехией. Выступать "сине-желтые" в текущей кампании будут в дивизионе B. Как сложится поединок? Какие у нас амбиции на турнир? Сильно ли видоизменится основной состав нашей сборной? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

    АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 7 сентября – в 21:40 по киевскому времени.

    Комментатор: Роман Синчук

    www.ua-football.com

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