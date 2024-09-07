Британский супертяж пригрозил Усику: «У нас есть незавершенное дело»

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Боксер Даниэль Дюбуа надеется, что сумеет победить Энтони Джошуа, а затем выйдет на поединок против Александра Усика, которому проиграл нокаутом год назад.

«У меня осталось незавершенное дело с Усиком, и этот бой – часть моего развития. У меня были неудачи, но теперь я вернулся к свету. Мне нужно выйти на Усика и исправить то, что было сделано неправильно».

«А если побью Джошуа, то поднимусь в топ-3 лучших супертяжей», – сказал Дюбуа.

Бой за титул IBF состоится 21 сентября.

Не уровень Усика. Промоутер Джошуа оценил силу Дюбуа

sport.ua