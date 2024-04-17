ВИДЕО. Я иду за тобой. Майк Тайсон послал предупреждение Джейку Полу

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6, 44 KO) опубликовал новые видеоролики, на которых он запечатлен в спортзале, чтобы доказать, что он прилагает усилия и серьезно относится к предстоящему бою против блогера Джейка Пола (9-1, 6 KO), который сейчас активно занимается бойцовской карьерой.

На последних видео Тайсона можно увидеть, как он делает спринтерские забеги, несмотря на слухи о том, что в последнее время ему трудно ходить.

«Я иду за тобой», – подписал видео с забегом Тайсон.

«Не могу дождаться, когда это будет Джейк», – подписал еще одно видео с тренировки Железный Майк.

sport.ua