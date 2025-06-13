Суперматч финала Кубка Стэнли. Камбэк с 0:3, 9 шайб и овертайм

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Состоялся четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли НХЛ между Флоридой и Эдмонтоном. Встреча третий раз за это противостояние перешла в овертайм, где со счетом 5:4 сильнее были хоккеисты Эдмонтона.

Команды выдали еще один невероятный матч.

Флорида вела в счете 3:0, забросив три шайбы за первый период, что вынудило тренера Ойлерз менять вратаря в перерыве. И это помогло. Эдмонтон не только сделал камбэк, но и вышел вперед во второй половине третьего периода.

Однако Пантеры не сдались и за 20 секунд до сирены перевели игру в овертайм.

У хозяев отметим дубль и три очка Ткачака, три пункта у Райнхарта, два очка Баркова. У канадской команды по два пункта набрали Нюрс, Драйзайтль и Ньюджент-Хопкинс.

А в овертайме снова забил Леон Драйзайтль. При этом в дополнительном времени лучше смотрелась Флорида, а гостей спасали только Пикар и один раз перекладина, но немецкий форвард забросил свой четвертый гол в овертаймах в нынешнем плей-офф (рекорд НХЛ).

Счет в серии равный, пятый поединок на льду Эдмонтона пройдет в ночь на 15 июня.

Финал Кубка Стэнли НХЛ

Флорида – Эдмонтон 4:5 в первом овертайме

Шайбы: 11:40 Ткачак – 6 (Барков) – 1:0, 16:56 Ткачак – 7 (Райнхарт, Барков) – 2:0, 19:18 Лунделл – 6 (Верхаге, Райнхарт) – 3:0, 23:33 Ньюджент-Хопкинс – 6 (Драйзайтль, Макдэвид) – 3:1, 32:47 Нюрс – 3 (Экхольм) – 3:2, 35:05 Подколзин – 2 (Нюрс, Драйзайтль) – 3:3, 53:36 Волман – 2 (Капанен, Ньюджент-Хопкинс) – 3:4, 59:40 Райнхарт – 6 (Ткачак, Беннетт) – 4:4, в первом овертайме 11:18 Драйзайтль – 11 (Экхольм) – 4:5

Вратари: Бобровский – Скиннер (Пикар)

Счет в серии 2:2

sport.ua