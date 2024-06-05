Коко Гауфф станет второй ракеткой мира по итогам Ролан Гаррос после поражения Арины Соболенко

Американская теннисистка обновит свой личный рекорд по итогам Открытого чемпионата Франции

Сегодня, в четвертьфинале Ролан Гаррос Арина Соболенко проиграла Мирре Андреевой (7:6, 4:6, 5:7) и таким образом не смогла защитить свои очки за прошлогодний финал на этом турнире. Благодаря поражению Соболенко и своему выходу в полуфинал соревнований на второе место в рейтинге WTA поднимется Коко Гауфф.

20-летняя Коко Гауфф впервые поднимется на вторую строчку мирового рейтинга. За свою карьеру американская теннисистка выиграла семь титулов WTA, среди которых победа на US Open в прошлом году и WTA 1000 в Цинциннати. В 2022 году Гауфф сыграла в финале Открытого чемпионата Франции, в котором уступила Иге Швёнтек.

Завтра американка сыграет против Иги Швёнтек в полуфинале Открытого чемпионата Франции.

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