Следить
Теннис

Коко Гауфф станет второй ракеткой мира по итогам Ролан Гаррос после поражения Арины Соболенко

Американская теннисистка обновит свой личный рекорд по итогам Открытого чемпионата Франции

Коко Гауфф станет второй ракеткой мира по итогам Ролан Гаррос после поражения Арины Соболенко

Сегодня, в четвертьфинале Ролан Гаррос Арина Соболенко проиграла Мирре Андреевой (7:6, 4:6, 5:7) и таким образом не смогла защитить свои очки за прошлогодний финал на этом турнире. Благодаря поражению Соболенко и своему выходу в полуфинал соревнований на второе место в рейтинге WTA поднимется Коко Гауфф.

20-летняя Коко Гауфф впервые поднимется на вторую строчку мирового рейтинга. За свою карьеру американская теннисистка выиграла семь титулов WTA, среди которых победа на US Open в прошлом году и WTA 1000 в Цинциннати. В 2022 году Гауфф сыграла в финале Открытого чемпионата Франции, в котором уступила Иге Швёнтек.

Завтра американка сыграет против Иги Швёнтек в полуфинале Открытого чемпионата Франции.

btu.org.ua

Категории
Комментарии
Больше в Теннис
aquapolis