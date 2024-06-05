Чемпион Шотландии по боксу скончался от травм, полученных в ДТП

Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Тэм

Чемпион Шотландии по боксу в полусреднем весе Энди Тэм (6-2, 3 КО), погиб в возрасте 28 лет после того, как попал в ДТП на мотоцикле 30 мая.

Боец провел последний бой 17 мая, проиграв решением судей Джорджу Стюарту в 10-раундовым поединке.

Всего 13 дней спустя, когда Тэм ехал на своем мотоцикле Kawasaki, он попал в столкновение с автомобилем Hyundai Tucson в своем родном городе Камбернаулд. С тяжелыми травмами он был доставлен в Университетскую больницу королевы Елизаветы в Глазго. В воскресенье он скончался.

Расследование всех обстоятельств этой аварии продолжается.

sport.ua