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Футбол

«Всё дело в менталитете». Родри — о разнице между Манчестер Сити и Арсеналом

Этот вывод был сделан в очной встрече

"Всё дело в менталитете". Родри - о разнице между Манчестер Сити и Арсеналом

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Полузащитник "Манчестер Сити" Родри рассказал, за счёт чего "горожане" опередили "Арсенал" в чемпионской гонке АПЛ.

    "Честно говоря, я думаю, что всё дело здесь (указывает на свою голову). Это менталитет.

    "Арсенал" тоже заслужил победить в чемпионате, они провели невероятный сезон, но я думаю, что разница — здесь (снова указывает на голову — прим.).

    Когда они приехали сюда встретиться с нами на "Этихаде", я увидел их и сказал: "М-да, они не хотят нас обыграть, им просто нужна ничья". Не думаю, что мы поступили бы так же, учитывая наш менталитет", — передаёт слова испанца Sky Sports.

    www.ua-football.com

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