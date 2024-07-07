Хэмилтон, Норисс и Расселл о скорости британцев

Британские гонщики лидируют в Формуле 1 по всем показателям – по числу участников, очков, поулов, побед и титулов. В субботу три верхних позиции на старте в Сильверстоуне заняли гонщики из Великобритании. На пресс-конференции их спросили о том, чем объясняются успехи британцев…

Льюис Хэмилтон: Мы едим жареное на ужин.

Ландо Норрис: Я не ем жареное на ужин.

Льюис Хэмилтон: Нет?

Ландо Норрис: Может поэтому я не на поуле. Мы выросли при такой погоде, как в квалификации. По ходу всего уик-энда мы втроем были в среднем быстрее остальных. Нам нравятся такие условия.

Я вырос в очень конкурентной среде… В Англии самая высокая конкуренция среди гонщиков в молодёжных сериях. Погода и среда, в которой мы росли, сыграли главную роль.

Джордж Расселл: Как сказал Ландо, в Великобритании очень развит автоспорт на низовом уровне. Нам повезло, что у нас так много отличных гонщиков, всю карьеру вы вынуждены добиваться максимума, подталкиваете друг друга на этом пути. И я думаю, что многие великие британские гонщики в прошлом вдохновляли молодежь на участие в гонках.

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