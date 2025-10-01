Энрике о победе над Барселоной (2:1): Это очень насыщенный матч

Тренер "ПСЖ" Луис Энрике подытожил победный матч против "Барселоны".
Наставник французского клуба похвалил своих футболистов и заявил, что противостояние с чемпионом Испании было насыщенным.
"Это был отличный матч. Когда видишь, как две команды не бьют, а пытаются играть и мешать друг другу с мячом… это очень насыщенный матч. Они были сильнее, пока не забили гол. Мы отыгрались, Нуну провёл невероятную игру. Думаю, во втором тайме мы были лучше.
Витинья, наряду с Педри, лучший полузащитник в мире. Нам было трудно остановить Педри. Играть против этих игроков — одно удовольствие. Они вселяют в тебя желание совершенствоваться.
Меюлу очень силён, он сочетает в себе множество качеств. Он очень хорош и может играть как на фланге, так и на фланги. Мне очень повезло, что он у меня есть", – заявил Энрике.
Напомним, что "ПСЖ" обыграл "Барселону" со счётом 2:1 во втором туре Лиги Чемпионов.