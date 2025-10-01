Коко Гауфф квалифицировалась на Итоговый турнир

Третья ракетка мира будет защищать прошлогодний титул на WTA Finals
Американская теннисистка четвертый сезон подряд примет участие в Итоговом турнире WTA. Это стало возможным после выхода Гауфф в четвертьфинал турнира в Пекине, который завершится на этой неделе.
Напомним, что в этом году Гауфф стала новой чемпионкой на Ролан Гаррос, сыграла в финалах турниров WTA 1000 в Мадриде и Риме, а также в составе сборной США победила в командном турнире United Cup.
Итоговый турнир состоится в Эр-Рияде 1-8 ноября.
Ранее выступление на этих соревнованиях себе гарантировали Арина Соболенко (-) и Ига Швёнтек (Польша).
Фото: Getty Images.
