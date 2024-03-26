Беллью назвал единственный фактор, который может помочь Фьюри одолеть Усика

boxing-social.com. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью (30-3-1, 20 KO) сделал прогноз на бой между обладателем пояса WBC в хевивейте Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

«Единственное, что может его победить, – это размер, потому что кто-то просто больше и сильнее его.

Тайсон Фьюри не является лучшим боксером, чем Александр Усик, но он может быть просто слишком большим и сильным. Скоро мы это узнаем», – сказал Беллью.

Изначально самый ожидаемый бой 2024 года между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри планировался на 17 февраля, но британец получил травму в тренировочном лагере. Новая дата поединка – 18 мая 2024 года.

sport.ua